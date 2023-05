Scholz nennt Hiroshima Mahnmal für Verantwortung

Hiroshima (dpa) - Die G7-Staats- und Regierungschefs haben in Hiroshima der Opfer des ersten Atombombenabwurfs über Japan am 6. August 1945 gedacht. Zu Beginn ihres Gipfels ehrten sie die Toten mit Kranzniederlegungen am Mahnmal in der Stadt, die bei dem US-Angriff im Zweiten Weltkrieg fast vollständig zerstört worden war. Unter dem einfachen Betonbogen liegt ein steinerner Sarkophag, in dem ein Register mit den Namen der bislang 333.907 Atombombenopfer aufbewahrt wird. Bundeskanzler Olaf Scholz hatte nach seiner Ankunft in Japan gesagt, Hiroshima sei ein „Mahnmal, dass wir eine Verantwortung haben für Frieden und Sicherheit in der Welt“.

Zentrale Themen der Beratungen, die bis Sonntag dauern, sind der Krieg in der Ukraine, das Großmachtstreben Chinas im indopazifischen Raum, die schwierige Lage der Weltwirtschaft und die Klimakrise. Zur G7 gehören Gastgeber Japan, Deutschland, die USA, Frankreich, Großbritannien, Italien und Kanada sowie die Europäische Union.