Scholz setzt auf EU-Paket aus drei „Instrumenten der Solidarität“

Brüssel/Berlin (dpa) - Bundesfinanzminister Olaf Scholz setzt auf eine Einigung der EU-Staaten auf ein Paket aus Krisenhilfen des Eurorettungsschirms ESM, der Europäischen Investitionsbank und der EU-Kommission. Dies seien drei „Instrumente der Solidarität“, sagte der SPD-Politiker am Dienstag. Wichtig sei darüber hinaus die Verpflichtung zu einem gemeinsamen Wiederaufbau nach der Krise. Denn nach wie vor gibt es in der EU große Differenzen über die gemeinsamen Krisenhilfen. Scholz umriss die Vorschläge: ein Kreditprogramm der Europäischen Investitionsbank EIB für den Mittelstand; vorsorgliche Kreditlinien aus dem Eurorettungsfonds ESM für besonders betroffene Staaten; und EU-Unterstützung für Kurzarbeiter. Scholz stellte klar, dass Deutschland für die ESM-Kreditlinien keine Reformprogramme der begünstigten Staaten zur Bedingung machen will.