Scholz wirbt für Ausbau der Beziehungen

Neu Delhi (dpa) – Bundeskanzler Olaf Scholz hat bei einem zweitägigen Staatsbesuch in Indien für einen Ausbau der Beziehungen geworben. Er machte sich unter anderem dafür stark, die Zuwanderung von Fachkräften aus Indien deutlich auszubauen, insbesondere aus der IT-Branche. „Es ist so, dass wir die Visa-Erteilung vereinfachen wollen“, sagte Scholz bei einem Besuch in der südindischen Tech-Metropole Bengaluru.

Den Plänen nach soll es beispielsweise für in Deutschland gesuchte Fachkräfte einfacher werden, mit ihren Familie ins Land zu kommen, sagte Scholz. Auch sollte es demnach zunächst ohne konkretes Jobangebot möglich sein. Im vergangenen Jahr erteilte die deutsche Botschaft in Neu Delhi nach eigenen Angaben rund 2500 bis 3000 Fachkräften ein Visum, darunter vor allem IT-Fachkräfte. In diesen Jahr erwarten sie demnach eine deutliche Steigerung der ausgestellten Visa.

Scholz will zudem in den Verhandlungen um ein Freihandelsabkommen zwischen der EU und Indien Tempo machen. „Ich bin dafür, dass wir jetzt mehr Druck entwickeln, dass wir einen großen Willen entwickeln“, sagte er nach Gesprächen mit dem indischen Premierminister Narendra Modi in Neu Delhi. Seit Jahren versuchen die EU und Indien ein Freihandelsabkommen zu vereinbaren. Deutschland und Indien wollen auch ihre Zusammenarbeit im Rüstungsbereich ausbauen. Die „Qualität der deutschen Technik“ sei auch in diesem Bereich bei den indischen Partnern hoch anerkannt, sagte Scholz.

Zentrales Thema bei dem Staatsbesuch war auch der russische Angriff auf die Ukraine. Scholz betonte nach dem Gespräch mit Modi, wie wichtig die UN-Resolutionen seien, mit denen der Krieg immer wieder verurteilt werde. Indien hat keiner dieser Resolutionen zugestimmt, sondern sich stets enthalten.