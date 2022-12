Scholz wirbt für Zusammenarbeit in „multipolarer Welt“.

Berlin (dpa)-Bundeskanzler Olaf Scholz hat für eine breit angelegte internationale Zusammenarbeit bei großen weltweiten Herausforderungen geworben. „Die Vorstellung einer bipolaren Ära, in der sich alles um die USA und China dreht, geht an der globalen Wirklichkeit vorbei“, sagte Scholz in einer Regierungserklärung im Bundestag. „Die Welt des 21. Jahrhunderts wird eine multipolare Welt sein.“ Für Lösungen der großen globalen Themen wie Klimaschutz, Pandemien, Biodiversität oder Digitalisierung müsse man nicht nur die Lieferketten diversifizieren, sondern auch die Verbindungen in alle Teile der Welt.

Scholz erläuterte, es gehe um enge Partnerschaften mit aufstrebenden Nationen in Asien, Afrika, Lateinamerika und der Karibik. Dabei verbänden die Europäer vielfältige Werte und Interessen mit ihrem wichtigsten globalen Partner USA - was Differenzen in Einzelfragen nicht ausschließe. Scholz betonte zudem, Chinas Aufstieg zur Weltmacht sei eine Tatsache, mit der man zurechtkommen müsse. „Dabei wäre es falsch, ‚Zurechtkommen‘ mit ‚Abkoppeln‘ zu übersetzen.“ Als Wirtschafts- und Handelspartner bleibe China wichtig. Über viele globale Fragen sei aber mit China zu sprechen – auch da, wo man unterschiedlich auf Sachverhalte blicke.

Scholz nimmt am Mittwoch an einem Jubiläumsgipfel zum 45-jährigen Bestehen der diplomatischen Beziehungen zwischen der EU und dem Verband südostasiatischer Nationen in Brüssel teil. Die EU strebt an, bei dem Treffen ein gemeinsames Bekenntnis zu einer regelbasierten internationalen Ordnung und der Achtung des Völkerrechts abzugeben. Zu dem Verband südostasiatischer Nationen (Asean) gehören derzeit Brunei, Kambodscha, Indonesien, Laos, Malaysia, Myanmar, die Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam. Die Führung Myanmars ist nach dem Militärputsch im Jahr 2021 allerdings nicht eingeladen.