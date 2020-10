Smart Country Convention live

In Zeiten von Corona aktueller denn je: Was kann mit der Digitalisierung im öffentlichen Sektor zum Nutzen der Bürger erreicht werden? Antworten auf diese Frage sucht die virtuelle Messe Smart Country Convention in Berlin. Die Schwerpunkte liegen in diesem Jahr auf E-Governement am 27. Oktober und Smart City am 28. Oktober.

Der E-Gov-Day befasst sich unter anderem mit Themen wie Elektronischer Identität und IT-Sicherheit, der SmartCity Day stellt Best Practice-Beispiele aus aller Welt in den Bereichen Smart Services, Datenplattformen und Mobilität vor. Über die Digitalisierung des Public Sector sprechen und diskutieren Spitzenvertreter aus Politik, Verwaltung und Digitalwirtschaft.

Das Programm ist im Livestream kostenfrei zu verfolgen, registrieren Sie sich bitte hier.