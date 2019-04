Steinmeier besucht Bulgarien

Sofia (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist am Donnerstag zu einem zweitägigen Besuch in Bulgarien eingetroffen. Zum Auftakt wurde er in der Hauptstadt Sofia von Staatspräsident Rumen Radew mit militärischen Ehren begrüßt. Beide wollten anschließend ein Gespräch unter vier Augen führen. Später sind ein Mittagessen mit Ministerpräsident Boiko Borissow und ein Besuch im Parlament vorgesehen.

Unmittelbar vor seinem Besuch mahnte Steinmeier größere Anstrengungen des Landes bei Rechtsstaatlichkeit und Korruptionsbekämpfung an. Echte Fortschritte auf diesem Feld seien wichtig für die Ansiedlung weiterer Investoren, sagte er der bulgarischen Tageszeitung «24 Tschassa» in einem am Donnerstag erschienenen Interview. Bulgarien sei zwar ein attraktiver Standort für die deutsche Industrie, wie bereits mehr als 5000 dort vertretene Unternehmen zeigten. «Aber Bulgarien ist natürlich für deutsche Unternehmer nicht die einzige Standortoption.»

Der Bundespräsident machte deutlich, dass diese Fragen auch wichtig für die von Bulgarien angestrebte Vollmitgliedschaft im Schengen-Raum seien. Diese müsse das gemeinsame Ziel sein, sagte er der Zeitung. «Aber ob die Voraussetzungen erfüllt und die europäischen Partner von substanziellen Fortschritten Ihres Landes bei Rechtsstaatlichkeit und bei der Korruptionsbekämpfung überzeugt sind, muss gemeinsam bewertet werden.» Im viele europäische Staaten umfassenden Schengen-Raum können Bürger ohne Kontrollen frei die Staatsgrenzen passieren.