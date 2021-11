Steinmeier: Verfassungsgericht mit Signalwirkung

Karlsruhe (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat die großen Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts zu Deutschlands Stellung in der EU als besonderes Verdienst des ehemaligen Gerichtspräsidenten Andreas Voßkuhle (2.v.r.) gewürdigt. Sie entfalteten Signalwirkung im gesamten europäischen Rechtsraum und darüber hinaus, sagte Steinmeier am Freitag in Karlsruhe bei einem nachträglichen Festakt zum Wechsel an der Spitze des Gerichts 2020.

Voßkuhle (57) war im Juni 2020 nach Ende seiner zwölfjährigen Amtszeit als Verfassungsrichter an der Gerichtsspitze von Stephan Harbarth (49, l.) abgelöst worden, der bereits Ende 2018 Vizepräsident und Vorsitzender des Ersten Senats geworden war. Im vergangenen Jahr hatte der Festakt wegen der Corona-Pandemie ausfallen müssen.

Der Präsident des Verfassungsgerichts steht protokollarisch im Staat an der fünften Stelle. In Anwesenheit der geschäftsführenden Kanzlerin Angela Merkel (CDU) und der Spitzen von Bundestag und Bundesrat würdigte Steinmeier Voßkuhle für seine «fachliche Brillanz mit ausgeprägter sozialer Kompetenz». In seiner 70-jährigen Geschichte habe das Bundesverfassungsgericht mit seiner Rechtsprechung «zum Gelingen der Demokratie beigetragen».