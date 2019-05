Steinmeier würdigt Andrej Kiska

Berlin (dpa) - Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat den scheidenden slowakischen Präsidenten Andrej Kiska als überzeugten Demokraten gewürdigt, der sich auch für Minderheiten einsetzt. Aus dieser Überzeugung resultiere das Engagement Kiskas für die Schwachen in der Gesellschaft, für die Roma-Minderheit in der Slowakei und das Eintreten für die Aufnahme schutzsuchender Flüchtlinge, sagte Steinmeier am Dienstag in Berlin anlässlich des Besuchs Kiskas.

Die Slowakei gehört zusammen mit Polen, Ungarn und Tschechien zu den vier Visegrad-Staaten. Bratislava hat bis Mitte des Jahres den Vorsitz in der Vierergruppe. Die Regierungen dieser Staaten - und hier wieder besonders Polen und Ungarn - widersetzen sich bisher einem Schlüssel zur Verteilung von Flüchtlingen in der EU. Und sie lehnen mehr oder weniger vehement die Flüchtlingspolitik von Bundeskanzlerin Angela Merkel ab.

Steinmeier sagte nun laut Redemanuskript: «In den vergangenen fünf Jahren Ihrer Amtszeit war Ihre Stimme des Ausgleichs und der Vernunft wohltuend. Sie haben gezeigt, dass auch ein scharfer Kritiker von Missständen ein Politiker bleiben kann, der Menschen zusammen- und nicht gegeneinander führt.» Kiska wird von der liberalen Bürgeranwältin Zuzana Caputova abgelöst.

Kanzlerin Merkel war Anfang Februar zu einem Treffen mit den Regierungschefs der Visegradgruppe in der slowakischen Hauptstadt Bratislava. Nach jahrelangen Zwistigkeiten verabredete sie mit den vier Staaten eine engere Zusammenarbeit innerhalb der EU sowie in der Autoindustrie und in der Entwicklungshilfe. Für die Slowakei als Auto-Nation ist eine enge Zusammenarbeit in diesem Industriezweig besonders wichtig. Auffällig damals war die Verabredung eines gemeinsamen Entwicklungsprojekts in Marokko zur Bekämpfung von Fluchtursachen. Das Projekt soll illegale Migration eindämmen helfen. Den Angaben zufolge hatte der slowakische Ministerpräsident Peter Pellegrini das Projekt angeregt.