„Strategische Abhängigkeiten verringern“

Berlin (dpa) - Außenminister Heiko Maas (SPD) will als Lehre aus der Corona-Krise mehr europäische Eigenständigkeit beim Schutz der wirtschaftlichen Lebensgrundlagen. «Wir müssen unsere Abhängigkeiten in strategisch wichtigen Bereichen dringend verringern: im Gesundheitssektor, aber genauso bei Energie, Informationstechnik, Ernährung, Logistik und Rohstoffen wie Seltenen Erden», erklärte Maas am Montag in Berlin bei der ersten digitalen Botschafterkonferenz seines Ministeriums. «Wo es um die Sicherheit und Gesundheit unserer Bevölkerung geht, da muss die EU die sichere Versorgung garantieren können», sagte er weiter.

Dies sei keine Abkehr vom freien Handel. «Aber die Balance zwischen internationaler Arbeitsteilung und den Risiken strategischer Abhängigkeiten muss neu justiert werden», so Maas. «Und ich möchte, dass Deutschland und Europa dabei Vorreiter sind.» Das im Internet abgehaltene Treffen sollte auch der Kursbestimmung vor der deutschen EU-Ratspräsidentschaft ab Juli dienen.

Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier will sich unterdessen auf EU-Ebene für ein gemeinsames europäisches Projekt zur Arzneimittelproduktion einsetzen. Der CDU-Politiker sagte: «Es ist keine gute Idee, die Globalisierung zurückzudrehen, aber es ist die richtige Idee, einseitige Abhängigkeiten zu minimieren und in sensiblen Bereichen die nationale Souveränität zu behaupten oder wiederzugewinnen.»