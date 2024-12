Syrische Arbeitskräfte werden gebraucht

Berlin (d.de) – Nach dem Sturz von Baschar al-Assad in Syrien möchte Bundeskanzler Olaf Scholz keine syrischen Flüchtlinge zurückschicken, die gut in Deutschland integriert sind. Wer die deutsche Sprache spreche und einen Arbeitsvertrag habe, könne sich in Deutschland sicher fühlen. „Das gilt auch für die Syrerinnen und Syrer“, betonte Scholz. „Die werden wir auch nicht auffordern, ihre Arbeit zu kündigen und zu gehen.“

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (Foto) hatte nach dem Umsturz in Syrien bereits vor negativen Folgen für den deutschen Arbeitsmarkt gewarnt - vor allem im Gesundheitssektor. Gesundheitsminister Karl Lauterbach sprach von über 6.000 syrischen Ärzten, die voll integriert und für die Versorgung unabkömmlich seien.

Auch Verdi-Chef Frank Werneke wies darauf hin, dass viele Syrerinnen und Syrer in Deutschland gebraucht würden: „Sei es in der Pflege, in Krankenhäusern, bei Post- und Paketdiensten, im Versandhandel oder vielen anderen Berufen. An sehr vielen Stellen sorgen aus Syrien geflüchtete Menschen dafür, dieses Land am Laufen zu halten.“