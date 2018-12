Vermittler beim UN-Klimagipfel

Kattowitz (dpa) - Deutschland übernimmt auf der Weltklimakonferenz in Polen eine Vermittlerrolle beim Streitthema Finanzhilfen für arme Staaten. Zusammen mit Ägypten führt Umweltstaatssekretär Jochen Flasbarth nun Gespräche mit zahlreichen Vertretern der fast 200 in Kattowitz (Katowice) vertretenen Staaten, wie er am Dienstag sagte. Die Empfängerstaaten fordern vehement, dass die reichen Industrieländer ihre Finanzzusagen transparent und verbindlich ankündigen und darüber Rechenschaft ablegen. Welche Regeln dafür gelten sollen, ist umstritten. Der Gipfel soll Freitag abgeschlossen werden.

Die Risiken der Erderhitzung, etwa mehr Stürme, Überschwemmungen und Dürren, sind ungleich verteilt. Viele ärmere Länder des globalen Südens sind stark betroffen, obwohl sie wenig Treibhausgase wie Kohlendioxid ausgestoßen haben.

Schon jetzt haben die reichen Staaten zugesagt, ab 2020 bis 2025 jährlich 100 Milliarden Dollar zu mobilisieren, um Klimaschutzmaßnahmen in armen Staaten zu finanzieren. Laut Flasbarth geht es nun auch darum, wie die Finanzierung nach 2025 aussieht und ob der Kreis der Empfänger verändert wird.

Beraten wird in Kattowitz über Regeln für die Umsetzung des Pariser Klimaabkommens, mit dem die Erderwärmung auf unter zwei Grad begrenzt werden soll. Schon jetzt hat sich die Welt im Vergleich mit der vorindustriellen Zeit um 1750 um rund ein Grad aufgeheizt.