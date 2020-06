Weitere Förderung von Yad Vashem

Jerusalem (dpa) - Deutschland wird die Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem weiterhin finanziell unterstützen. Bundesaußenminister Heiko Maas und Israels Außenminister Gabi Aschkenasi unterzeichneten am Mittwoch in Jerusalem eine entsprechende Vereinbarung. Deutschland werde «die unersetzliche Arbeit von Yad Vashem» auch in Zukunft mit einer Million Euro pro Jahr fördern, sagte Maas. Er betonte die besondere Verantwortung Deutschlands, die Erinnerung an die Shoah zu bewahren.

Das Bundeskabinett hatte Anfang April beschlossen, das Abkommen mit der israelischen Regierung über die Förderung von Yad Vashem von 2022 bis 2031 zu verlängern. Das Geld wird vor allem für die Digitalisierung von Dokumenten und für pädagogische Arbeit eingesetzt.

Maas betonte, es sei nötig, bei der Erinnerung neue Wege zu gehen. «Die Generation der Zeitzeugen wird bald nicht mehr direkt von ihren Erlebnissen berichten können.» Auch die Schließungen der Gedenkstätten in der Corona-Krise führten vor Augen, dass es neuer digitaler Wege der Erinnerung bedürfe. Der SPD-Politiker kündigte zugleich die Unterstützung des Shoah Heritage Campus mit drei Millionen Euro an.

Die Nationalsozialisten hatten während des Zweiten Weltkrieges sechs Millionen Juden ermordet. Yad Vashem («Denkmal und Name») in Jerusalem ist die größte Holocaust-Gedenkstätte der Welt. Sie wurde 1953 auf Beschluss des israelischen Parlaments gegründet.