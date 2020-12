Starkes Engagement für Menschenrechte

Berlin - Die Bundesregierung hat in ihrem Menschenrechtsbericht für die vergangenen beiden Jahre eine Verschlechterung der Lage in einigen Ländern beklagt. Errungenschaften der Gleichberechtigung würden zurückgedreht, zivilgesellschaftliche Räume schrumpften, Meinungs- und Pressefreiheit würden eingeschränkt. Die Corona-Pandemie habe viele dieser Probleme verschärft.

Deutschland wirkt diesem Trend mit seinem kontinuierlichen Engagement für die Stärkung der Menschenrechte entgegen und tritt für die Universalität der Menschenrechte, für Rechtsstaatlichkeit und die Herrschaft des Rechts ein. Als nicht-ständiges Mitglied im Sicherheitsrat der Vereinten Nationen wurde unter deutschem Vorsitz die Resolution 2647 zum Thema sexualisierte Gewalt in Konflikten verabschiedet. Damit knüpft Deutschland an die Agenda „Frauen, Frieden und Sicherheit“ an, die den Schutz vor sexualisierter Gewalt in Konflikten verbessern und die Beteiligung von Frauen bei der Bewältigung von Konflikten stärken will.

Darüber hinaus hat Deutschland im Sicherheitsrat die Themen Schutz von Menschenrechtsverteidigerinnen und -verteidigern sowie den Themenkomplex Menschenrechte und Künstliche Intelligenz in den Fokus gerückt.

Der „Aktionsplan Menschenrechte 2021/2022“ enthält die zukünftigen Prioritäten des Menschenrechtsengagements der Bundesregierung. Im Mittelpunkt wird die Bekämpfung von Diskriminierung aufgrund sexueller Orientierung und Geschlechteridentität, der Schutz zivilgesellschaftlicher Handlungsspielräume, der Kampf gegen Straflosigkeit und das Thema Menschenrechte und digitaler Wandel stehen.

Mit dem 14. Bericht über ihre Menschenrechtspolitik legt die Bundesregierung Rechenschaft über ihre Arbeit im In- und Ausland zum Schutz der Menschenrechte ab. Das mehr als 300-seitige Werk befasst sich mit dem Zeitraum 1. Oktober 2018 bis 30. September 2020. Der Bericht wird alle zwei Jahre vorgelegt.

Mit Material aus: dpa, Auswärtiges Amt, Bundesregierung

