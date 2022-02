Zehntausende Menschen demonstrieren gegen den Krieg

Berlin (dpa)- In Deutschland sind in Berlin und anderen Städten zehntausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine auf die Straße gegangen. An einer der größten Demonstrationen der jüngeren deutschen Geschichte beteiligten sich am Sonntag in Berlin mehr als hunderttausend Menschen. Die Polizei sprach von einer Teilnehmerzahl im unteren sechsstelligen Bereich, die Veranstalter gingen sogar von einer halben Million Teilnehmer aus.

Ein Bündnis aus Gewerkschaften, Kirchen, Initiativen, Umweltschutzorganisationen und Friedensgruppen hatte zu der Demonstration gegen den Angriff Russlands auf sein Nachbarland aufgerufen. Die Veranstalter waren zunächst von 20.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern unter dem Motto „Stoppt den Krieg. Frieden für die Ukraine und ganz Europa“ ausgegangen.

Auch in anderen deutschen Städten demonstrierten am Wochenende tausende Menschen gegen den Krieg in der Ukraine. In der deutschen Karnevalshochburg Köln riefen die Organisatoren für den Rosenmontag – dem traditionellen Höhepunkt des Straßenkarnevals – zu einer Friedensdemonstration auf.