Berlin (dpa) - Zum Auftakt der Europawahl in einzelnen Ländern hat Bundesaußenminister Heiko Maas dazu aufgerufen, ein Zeichen gegen Nationalismus und Populismus zu setzen. «Es geht darum, ob wir Europa den Chaoten, Spaltern und Angstmachern überlassen. Denjenigen, die Europa letztlich kaputt machen wollen», sagte Maas am Donnerstag beim WDR-Europaforum in Berlin. Der Weg der Nationalisten und Populisten führe unweigerlich ins Chaos. «In ihrer Mischung aus Größenwahn, Werteverfall und Demokratieverachtung ist die Selbstdemontage der österreichischen Rechtspopulisten nur ein besonders krasses Beispiel dafür.»

Die Europawahl hat am Donnerstag in den Niederlanden sowie in Großbritannien begonnen. Bis zum Sonntag können bei der Superwahl rund 418 Millionen Menschen in den 28 EU-Mitgliedsstaaten 751 neue EU-Abgeordnete bestimmen. Deutschland wählt wie die meisten anderen EU-Staaten zum Abschluss am Sonntag.

Auch Bayerns Ministerpräsident Markus Söder rief eindringlich zum Wählen auf - und warnte vor der AfD und anderen rechtspopulistischen Parteien. «Gefährden wir nicht aus Langeweile oder Desinteresse die Zukunft Europas - es wäre ein historisches Versagen», sagte Söder am Donnerstag in einer Regierungserklärung im Landtag in München.