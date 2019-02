18. Februar: News aus Deutschland

Schwarz-Rot-Gold: Symbolfarben deutscher Geschichte

Berlin (dpa) - Schwarz-Rot-Gold sind die Nationalfarben Deutschlands. So steht es im Grundgesetz. Schon in der Weimarer Republik wurde es so festgelegt. An diesem Montag vor hundert Jahren - am 18. Februar 1919 - beschloss der Staatenausschuss, die damalige Länderkammer, die Einführung der Reichsfarben Schwarz-Rot-Gold. Die Weimarer Nationalversammlung stimmte dann am 3. Juli 1919 endgültig dafür, sie in die Verfassung aufzunehmen.